Врач-диетолог Соломатина рассказала, какое количество сыра полезно для здоровья

Употребление 50 граммов сыра в день может быть полезно для организма. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам медика, такое количество сыра в день является нормой.

Она отметила,что сыр является источником кальция, молочного белка и триптофана — аминокислоты, из которой производятся мелатонин и серотонин.

Мелатонин помогает нам хорошо засыпать. Он является внутренним антиоксидантом и предотвращает возрастные заболевания. Серотонин обеспечивает нам нормальное настроение, — рассказала диетолог.

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Также содержащийся в сыре молочный жир при употреблении в умеренных количествах поможет организму вырабатывать гормоны, а витамин A необходим для зрения, здоровой иммунной системы, укрепления слизистых и т.д.

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