Врач-диетолог Соломатина рассказала, почему чай и бутерброд с сыром на завтрак лучше кофе с колбасой

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что утром лучше выпить чай, чем кофе.

Специалист объяснила, что в этом напитке содержится много катехинов, танина и антиоксидантов, а зеленый чай богат еще L-теанином.

Антиоксиданты предотвращают преждевременное старение и помогают нашему организму оставаться как можно дольше молодым. L-теанин — аминокислота, которая очень хорошо укрепляет когнитивные способности человека. Ее даже продают в виде добавок. Танины хорошо связывают патогенную микрофлору — грибки, бактерии, то есть оказывают бактерицидное действие на ротовую полость, — рассказала врач.

Она отметила, что и натуральный кофе содержит в себе много полезных веществ, но его не следует употреблять на голодный желудок, потому что он стимулирует выработку желудочного сока.

Диетолог Елена Соломатина рассказала, почему кофе перестает бодрить

Слизистая может просто обжигаться. А вот выпив кофе между едой человек получает порцию антиоксидантов, стимулирует метаболизм, освежает мозг, — сообщила Соломатина.

Что касается перекуса, то диетолог подчеркнула, что между сыром и колбасой предпочтение нужно отдать первому, так как в колбасе много жира, соли и нитрит натрия. Последнее вещество, предупредила медик, несет особую опасность.

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