Врач-эндокринолог Павлова назвала кашу, употребление которой приводит к росту жира на животе

Завтрак является для человека одним из важных приемов пищи, который не следует пропускать. Но употребление некоторых продуктов может привести к образованию жира на животе. Об этом сообщила доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.

По словам медика, навредить здоровью может каша быстрого приготовления, которая не требует варки. Она сообщила, что в таких и иных быстрых завтраках содержится крупа, прошедшая промышленную переработку.

Эндокринолог объяснила, что лучше всего по утрам будет есть грубые овсяные хлопья. Их не нужно отваривать — достаточно просто залитьих остуженной кипяченой водой за полчаса до еды или с вечера. В блюдо можно добавить чайную ложку изюма, фундука или чернослива, употребление которых поможет избавиться от холестерина.

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В волокнах овса содержатся важнейший элемент для снижения уровня вредного холестерина — бета-глюкан, особые пищевые волокна, которые растворяются и превращаются в вязкую массу, связывающую холестерин, — сообщила Павлова в Telegram-канале.

Ученые назвали группу крови, которая связана с высоким риском раннего инсульта. Ученые из Университета Мэриленда установили, что группа крови человека может предсказать риск раннего инсульта.

В метаанализ были включены все доступные данные генетических исследований, которые посвящены ишемическим инсультам у людей в возрасте до 60 лет. В исследованиях приняли участие 17 тысяч перенесших инсульт пациентов и почти 600 тысяч здоровых людей. Ученые обнаружили связь между ранним инсультом и областью хромосомы, которая содержит ген, определяющий группу крови.

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