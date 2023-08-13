Врач-эндокринолог Павлова назвала орехи полезными для психического здоровья

Эндокринолог Зухра Павлова сообщила, что орехи полезны для психического здоровья.

Медик рассказала, что орехи снижают риск депрессии, поэтому их нужно включать в рацион.

Неважно, едите ли вы арахис, кешью или что-то другое, соленые они, жареные или необработанные. Положительный эффект наблюдался в любом случае, благодаря противовоспалительному и антиоксидантному воздействию орехов на мозг человека. Хотя от соленых и жареных лучше все-таки отказаться, — отметила Павлова.

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Помимо этого орехи полезны для здоровья сердца и сосудов, потому что в них много витаминов и минералов. Поэтому их полезно употреблять каждый день.

Но стоит учитывать все же то, что они очень калорийные. Поэтому рекомендуется употреблять не более 30 граммов этого продукта.

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