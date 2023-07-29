Врач-эндокринолог Вейцман рассказала, чем опасны дыни и арбузы

Врач-эндокринолог Инна Вейцман предупредила о рисках для здоровья, которые связаны с употреблением в пищу большого количества арбузов и дынь.

По словам медика, большинство россиян, дождавшись сезона, наедаются сразу вдоволь. Идеальным временем для их употребления признан август. Именно в этом месяце плоды достигают максимального вкуса и пользы.

Арбузы и дыни идеальны для лета за счет обилия воды в составе, но в них есть еще и природный сахар, а потому осторожность нужно проявить людям, которые страдают от диабета. Также аккуратнее с количеством нужно быть пациентам с заболеваниями почек.

Но большое преимущество дынь и арбузов в малом количестве калорий и обилии витаминов группы В, А, РР и С. Главное – соблюдать меру, призвала Вейцман.

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Любое излишество вредно и может привести к расстройству пищеварения, повышению уровня глюкозы, а фруктоза, которой богаты бахчевые, при избыточном употреблении переходит в триглицериды, что неблагоприятно сказывается на жировом спектре и печени, — предупредила специалист.

Нормой для взрослого будет 300 грамм в сутки. Детям необходимо поделить порцию наполовину.

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