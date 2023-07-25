Врач Филева сообщила, что кофе и чай с молоком не стоит пить больше 1-2 кружек в день

Врач Александра Филева сообщила, что чай или кофе с молоком можно пить, но лучше ограничиться одной-двумя чашками в день.

Специалист пояснила, что молоко теряет полезные свойства при взаимодействии с этими напитками, а также увеличивает их жирность.

Молоко ― доступный источник кальция, белка и витамина D, которые необходимы для поддержания здоровья и нормального функционирования сердца, мышц и костей. В сочетании с кофе или чаем полезные свойства отчасти теряются, так как в этих напитках содержатся танины, — продолжила Филева.

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Для того, чтобы организм получал максимальную пользу от чая и кофе, не следует часто добавлять в них молоко. При этом пить такие напитки не вредно, но лучше чередовать их употребление с молоком и без, заключила медик.

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