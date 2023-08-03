Врач Горина назвала продукты и напитки, которые помогают быстрее уснуть

Качество сна ухудшают тревожность и стресс, но также повлиять на сон может питание. Об этом рассказала врач общей практики Елена Горина.

Медик сообщила, что неправильная диета может спровоцировать бессонницу. В ряде продуктов содержатся вещества, которые могут активизировать работу мозга, поэтому заснуть будет тяжело. Другая еда перегружает пищеварительную систему, из-за чего сон станет поверхностным, и человек не сможет выспаться.

Медики советуют придерживаться сбалансированного питания в течение дня, ужинать за 3-4 часа до сна и отказаться от кофе после 16:00. Также важна физическая нагрузка и подъем в одно и то же время, — отметила специалист.

Врач Горина рассказала, как избавиться от осенней усталости

Также есть продукты, которые содержат вещества, использующиеся организмом во время сна.Так, если съесть индейку, бананы или выпить молоко, то сон будет крепче. Эти продукты богаты триптофаном — аминокислотой, из которой вырабатывается гормон сна мелатонин.

Еще источником мелатонина являются вишня и киви. Помогут быстрее заснуть кешью, миндаль и кедровый орех, богатые магнием.

Полезен для хорошего сна и травяной чай. Напиток с ромашкой содержит антиоксидант апигенин, который помогает легко заснуть.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях, не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.