Врач Грибань раскрыл, какие продукты нужно убрать из рациона тем, кому за 50 лет

Важно соблюдать правильный рацион питания для поддержания здоровья человека. Но чаще к этому могут приходить люди, которые достигли возраста в 50 лет и выше, потому что именно в этот период организм начинает существенно изменяться. Декан лечебного факультета Тихоокеанского государственного медицинского университета Андрей Грибань сообщил, что нужно включить в рацион.

По словам специалиста, люди, которые достигли 50-60 лет порой задаются вопросом, исходя из состояния своего организма, от чего следовало бы отказаться.

Людям старше 50-60 лет нужно обратиться за консультацией к специалистам, потому что возрастные изменения и наличие сопутствующих заболеваний могут потребовать корректировки рациона. Например, при проблемах с сердцем следует ограничить потребление жирных продуктов, таких как сливочное масло, и следить за уровнем холестерина, подчеркнул Грибань.

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Также, по словам медика, при проблемах с почками важно следить за уровнем потребляемой воды и снизить количество соли в рационе.

Оптимальный рацион должен быть составлен с учетом индивидуальных особенностей и рекомендаций врача, — заключил эксперт.

Важно отметить, что правильное питание не подразумевает полный отказ от вкусной еды. Рацион должен быть сбалансированным и включать в себя все необходимые витамины и минералы, чтобы сохранить здоровье и стройную фигуру.

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