Врач Янг объяснила, какая еда на самом деле губит поджелудочную

При нарушении работы поджелудочной железы пропадает способность всасывания жиров и развивается дефицит жирорастворимых витаминов (Д, А, Е, К — они могут усваиваться только с липидами). Поэтому не нужно убирать из рациона жирное. Об этом рассказала эндокринолог Екатерина Янг.

По словам медика, убирать жиры из рациона, даже если есть проблемы с поджелудочной железой, полностью не следует.

При этом основное блюдо должно обязательно содержать белок (мясо, рыба, яйца), — отметила врач.

Она рассказала, что сливочное масло, топленое, оливковое, масло авокадо, кокосовое допустимы в рационе.

При наличии сложностей с перевариванием, обратитесь к врачу для подбора терапии ферментными препаратами, — уточнила Янг.

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А вот такие продукты как дрожжевой хлеб, выпечка из белой муки, сладости, сосиски, салями, содержащие пищевые красители и ароматизаторы, поджелудочная не любит. Также в списке есть спиртное, сладкая газировка и жареные блюда.

Фрукты стоит ограничить до минимума, а лучше заменить их ягодами. Лучшее время для их употребления — после обеда, — рассказала эндокринолог.

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