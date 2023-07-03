Врач Иванов рассказал, почему не стоит переедать овощей и фруктов

Многиесчитают, чтоовощи ифрукты — это самаяполезная еда, а значит иесть их следуетмного. Но это несовсемтак.

ВрачРоманИванов сообщил, что,согласноисследованиям,чрезмерное употреблениесвежиховощей ифруктов может обернутьсяаллергиейили расстройством ЖКТ.Для того,чтобы не испытыватьпроблемсо здоровьем,онпосоветовалпридерживатьсяследующих пропорций.

В рационе фруктам отводится 15%, еще 20% — овощам, 25% — молочным продуктам, 30% — злаковым, 10% — мясным и бобовым продуктам. Такое соотношение объясняется балансом веществ, необходимых для поддержания нормального обмена веществ в нашем организме, — рассказал медик.

Питаться однимифруктами или овощами нестоит, предупредилИванов. Это можетпривести к дефицитубелков, жиров,витаминов иминералов.

Ученые установили новую норму употребления фруктов и овощей

Ещеоднаопасность — этофруктоза, которая содержится в фруктах.Еечрезмерное употребление может нарушитьобмен углеводов, а потомстать причинойразвития диабета.

Еще избыток фруктов врационе может послужить причинойрасстройствапищеварения. По словам врача, этопроисходитиз-за того,что кишечникусложносправляться с большим количествомпищевых волокон —клетчатки.

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