Врач-кардиолог Бет Абрамсон посоветовала заменить мороженое йогуртом

Врач-кардиолог Бет Абрамсон назвала продукты и рецепты их приготовления, которые могут заменить вредную для здоровья еду.

Медик порекомендовала есть курицу вместо красного мяса. По ее словам, это уменьшит вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, риск инсультов и инфарктов. Также она посоветовала заменить мороженое с большим содержанием жира на замороженный несладкий йогурт с добавлением фруктов.

Специалист предупредила, что людям с проблемами сердца и диабетом нужно чаще запекать продукты, а не жарить их. Она рассказала, что любому жареному блюду можно найти здоровую альтернативу.

Полезно и вкусно: чем заменить мороженое и газировку

Даже французские тосты, которые традиционно жарят на масле с большим содержанием насыщенных жиров, можно приготовить так, чтобы они стали полезными. Например, обмакнуть хлеб в молоко с яйцом, а затем запечь его в духовке, — сказала кардиолог.

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова порекомендовала людям не употреблять много мороженого, так как оно очень калорийно.

Медик объяснила, что мороженое можно поделить на три группы. К первой относятся сорта этого продукта, имеющие в составе жиры, в частности, молочный жир. В эту группу входит пломбир, молочное и йогуртовое мороженое. Диетолог отметила, что в пломбире может быть 20 процентов жира, а в молочном мороженом всего 3,5 процента.

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