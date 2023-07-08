Врач-кардиолог Варфоломеев назвал шесть продуктов, повышающих риск заболеваний сердца

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев перечислил продукты, которые следует исключить из рациона, чтобы уменьшить риск болезней сердца.

Медик рассказал, что причиной возникновения ишемической болезни сердца, которая является наиболее распространенным типом сердечно-сосудистых заболеваний, могут стать несколько факторов, в том числе диета и образ жизни.

К накоплению холестерина в крови, а потом к образованию тромбов, может привести чрезмерное употребление определенных видов пищи, объяснил врач.

По словам Варфоломеева, в рамках здоровой диеты для сердца нужно избегать шести видов продуктов:

Жирного и обработанного мяса, включая колбасы.

Врач-кардиолог Варфоломеев назвал лучшую диету для предотвращения болезней сердца

Некоторых пикантных закусок, таких как сырные крекеры и попкорн.

Шоколадных кондитерских изделий.

Выпечки.

Пальмового масла.

Кокосового масла и кокосового крема.

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