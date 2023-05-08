Врач Кашух назвала категории людей, которым нельзя есть суп

Традиционное блюдо русской кухни — супы, приготавливаемые на мясномилирыбномбульоне, обычно наваристые,жирные,с картофелем илилапшой.

По словам врача, супы лучше исключить из меню людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой и другие заболевания ЖКТ. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Супы на жирных концентрированных мясных бульонах вроде борща, харчо, солянки не стоит есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: панкреатитом, гастритом, холециститом, энтероколитом. Если человек с такой патологией съест жирный суп, то может почувствовать боль и жжение в подложечной области — типичные симптомы обострения болезней ЖКТ», — рассказала Кашух «Газете.ru».

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При этом однозначной рекомендации, кому можно или нельзя есть суп, нет. Так, например, вегетарианские супы (гаспачо, грибной или фасолевый, приготовленные без предварительной обжарки) не вредны. В легких овощных практически нет жира, при этом много клетчатки. Они одновременно и нормализуют моторику ЖКТ, и восполняют дефицит витаминов и микроэлементов. В период похудения такие супы — подходящий вариант, для питательности в них можно добавить бобовые.

Мясной бульон врач посоветовала ослабленным после болезни людям и тем, кому тяжело жевать. Он не способствует напрямую выздоровлению, но хорошо утоляет жажду и восполняет норму калорий и питательных веществ.

Главное в питании — не заставлять себя есть что-то насильно, только из-за того, что это блюдо или продукт считаются полезными. Однако если суп вам нравится, то и отказываться от него не стоит, — сказала Кашух.

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