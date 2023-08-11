Врач Кашух рассказала, что в пищу оптимально использовать недозрелые кабачки

Кабачок считается диетическим овощем, он не вызывает аллергии и его можно использовать для начала прикорма детей. Об этом сообщила эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Также эти овощи подходят для питания больных, пожилых и школьников. При этом врач указала, что в пищу лучше всего использовать недозрелый овощ.

По словам медика, кабачок часто включают в рацион пациентов, идущих на поправку, пожилых людей,школьников.

А еще на него следует обратить внимание тем, кто следит за фигурой: в ста граммах продукта содержится всего 24 калории. В этих овощах много клетчатки, которая полезна для пищеварительной системы и дает ощущение сытости. Также в них есть пектин, это водорастворимая клетчатка, которая помогает поддерживать нормальный уровень холестерина в крови, — рассказала эксперт.

Гастроэнтеролог Кашух порекомендовала с осторожностью есть помидоры и клубнику

Также специалист отметила, что кабачки богаты витаминами А, С, РР, в их состав входят антиоксидантные соединения лютеин и зеаксантин, которые помогают поддерживать остроту зрения, а также калий, нормализующий солевой обмен и способствующий выведению жидкости из организма.

При этом Кашук посоветовала употреблять в пищу недозрелые кабачки, потому что они имеют более нежный вкус, в них нет жестких семян, они хорошо усваиваются организмом. Их можно есть в вареном, печеном, жареном виде, но нужно помнить, что при длительной термической обработке витамины разрушаются.

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