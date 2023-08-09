Врач Кашух сообщила, сколько куриных яиц можно съедать в день

В день рекомендуется съедать не большем 1–2 куриных яиц. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Врач объяснила, что употребление большого количества яиц может негативно сказаться на здоровье человека, потому что в желтке содержится холестерин. Его избыток увеличивает скорость развития атеросклероза – образования бляшек на сосудах, что увеличивает риск инфаркта или инсульта.

При этом, добавила медик, в яйцах содержится набор незаменимых для организма аминокислот, участвующих в иммунной защите, построении тканей, а также влияющих на обмен веществ.

Яичный белок отлично усваивается организмом, объяснила Кашух. Еще одним важным ингредиентом в составе яиц является лецитин – жироподобное вещество по своей структуре, помогающее восстановить фосфолипидный слой в клетке, то есть защитить ее от разрушения.

Защитные оболочки клеток мозга, позвоночника и нервов на 66% состоят из лецитина. Он также благоприятно влияет на обмен жиров, состояние печени, – поделилась врач.

Сколько можно съедать в день яиц, чтобы не навредить здоровью

Куриные яйца служат источником витамина D. В желтке крупного яйца находится около 30 МЕ витамина, то есть 5 процентов от суточной потребности организма в элементе. Медик поделилась, что витамин D важен для обменных процессов, поддержания иммунитета и роста костей. Вместе с кальцием и фосфором он укрепляет зубы и кости.

Но, по словам врача, во всем нужна умеренность. Так, яичный белок может быть причиной аллергии, хоть и встречается это редко. Тогда от яиц в рационе придется отказаться.

Также Кашух напомнила, что яичницу нельзя жарить на растительных маслах с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот (льняное, соевое, рапсовое и оливковое). Оно становится токсичным для организма при нагревании.

Медик призвала воздержаться от употребления в пищу сырых яиц из-за высокого риска заражения сальмонеллезом.

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