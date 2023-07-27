Врач Королева рассказала, какой арбуз опасно есть

Нарезанные арбузы, которые продаются в магазине, могут быть опасны для здоровья. Об этом сообщила врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Медик отметила, что сезон арбузов уже начинается. Поэтому риск приобрести продукт с большим количеством нитратов значительно ниже. Но даже в этом случае шанс отравиться все равно есть, если неправильно выбрать эту ягоду.

Арбузы, которые лежат на прилавках уже разрезанные, половинчатые, опасно покупать, так как туда попадает большое количество бактерий. В этой питательной сладкой среде они сразу размножаются. Поэтому риск отравления достаточно высокий, пояснила специалист.

Она порекомендовала всегда отдавать предпочтение целому арбузу.

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Цельный арбуз, непотрескавшийся, неразрезанный, с желтым пятном, что подтверждает, что он длительно лежал и созревал – это гарант полезного продукта, – отметила Королева.

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