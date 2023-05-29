Врач Кунг объяснил, кому противопоказано потребление пива

Из алкоголя очень многие россияне предпочитают именно пиво. Но оно подходит не всем. Некоторым людям такой напиток в целом противопоказан. Врач Джонатон Кунг назвал людей, которым нужно быть с пивом как можно аккуратнее.

Дело в том, что именно пиво способно быстро поднять уровень сахара в крови, а это может привести к гипергликемии. Кроме того, в нем содержится больше калорий, чем кажется на первый взгляд. Банка пива (около 0,35 литра) содержит от 100 до 200 калорий при небольшой питательной ценности, что составляет уже 10 процентов дневной нормы.

Пиво может быстро вызвать повышение уровня сахара в крови пациента (что приводит к гипергликемии), при употреблении натощак может вызвать быстрое повышение уровня инсулина (снижение уровня сахара в крови) и гипогликемию, что также опасно, — предупреждает гастроэнтеролог доктор Джонатон Кунг.

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Кроме того, пиво противопоказано при синдроме раздраженного кишечника. Не стоит его употреблять тем, у кого больная печень, особенно цирроз. При изжоге оно тоже не рекомендуется, пишет «ИноСМИ».

Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

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