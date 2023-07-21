Врач Ли разъяснила, почему лучше ограничить молочную продукцию летом

Некоторые люди не представляют своего рациона без молочки. Также бытует мнение о ее полезных свойствах и о том, что она должна быть в рационе каждого человека. Но далеко не все знают, что у молочных продуктов есть особые свойства, ограничивающие их употребление в летний период.

Врач-остеопат, врач мануальной терапии Ирина Лира рассказала о некоторых тонкостях, которые связаны со здоровьем и питанием.

По словам медика, некоторые люди включают в рацион излишние количество молочных продуктов, что уже не так полезно для организма. Здесь важно придерживаться правильного баланса, особенно летом.

Летом стоит уменьшить количество продуктов, которые привлекают избыточную влажность в организм и тем самым вызывают большое образование слизи. Примером являются молочные продукты, — уточнила Ирина Ли.

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Также врач подчеркнула, если все-таки захотелось добавить в свой рацион молоко, то употреблять его нужно в первую половину дня.

Если вы любитель молочных продуктов, то предпочтение лучше отдать кисломолочным изделиям и питаться ими в первую половину дня. Комфортная температура подачи молочных продуктов для лучшего усвоения это комнатная,— добавила эксперт.

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