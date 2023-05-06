Врач Михалева назвала самые полезные продукты для работы мозга

Оксана Михалева, врач-диетолог и эндокринолог, назвала пять продуктов, которые улучшают работу мозга.

Медик отметила, что жирная рыба, например, севрюга и лосось из холодных морей содержат омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для нормального функционирования мозга. Важные компоненты также можно получить из орехов и семян, которые тоже богаты легкоусвояемым белком, кальцием, магнием и цинком.

Другим продуктом, полезным для мозга, являются яйца, так как желток — это источник витаминов A и D, холина и лецитина, которые помогают сохранять целостность нейронов и участвуют в синтезе нейромедиаторов.

Самые полезные продукты для мозга

Михалева также отметила пользу, которую приносят мозгу ягоды и цельные злаки. Биофлавоноиды, присутствующие в ягодах, помогают защищать нейроны от повреждений и являются мощными антиоксидантами. Цельные злаки богаты витамином B, который способствует образованию биологически активных веществ в мозге и участвует в передаче нервных импульсов между клетками, передают «Известия».

Врач-диетолог Мойсенко назвала самый полезный сок. Укрепить иммунитет, повысить уровень гемоглобина в крови и ощутить прилив сил поможет гранатовый сок. Об этом рассказала диетолог Римма Мойсенко. Она пояснила, что это происходит за счет большого количества витаминов и антиоксидантов в составе этого напитка.

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