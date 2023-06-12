Врач Мусичова перечислила три супа, от которых стоит отказаться пожилым людям

Наваристый суп, который содержит много ингредиентов, и жирный, вреден для пожилых людей. Об этом рассказала врач превентивной медицины и блогер Мадина Мусичова.

По словам медика, такая еда затруднит нормальное функционирование пищеварительной системы и вызовет вздутие, диарею или запор. Поэтому людям в возрасте такую еду нужно исключить из своего рациона.

Также такие блюда способны увеличить риски образования холестериновых бляшек и атеросклероза.

Речь идет о солянке, окрошке и грибном супе. Специалист отметила, что солянка из-за обилия в ней разных острых специй и копченостей медики считается самым вредным супом для пенсионеров.

Кроме того, белок грибов, как и другой белок, в пожилом возрасте уже плохо усваивается. Поэтому и вреден грибной суп.

Врач Мусичова перечислила три популярных супа, которые стоит убрать из рациона

А составляющие в окрошке вообще плохо сочетаются между собой. Квас или кефир в этом супе превращают ее, по словам врача, в «настоящую бомбу с замедленным действием».

Супы с грибами противопоказаны людям, которые страдают гастритом или язвой, так как они стимулируют выработку желудочного сока, отметила Мусичова.

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