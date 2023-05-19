Врач назвал главную опасность частого употребления пива

Врач Александр Умнов рассказал, в чем вред пива для здоровья.

По словам эксперта, злоупотребление хмельным напитком может привести к пивному алкоголизму. К тому же одним только пивом дело не обходится: нередко зависимые люди переходят на коньяк, самогон и нуждаются в профессиональной помощи.

Врач отметил, что если злоупотребление пивом формируется в молодом возрасте, то уже к 30 годам у человека будут серьезные проблемы со здоровьем. Так, у тех, кто часто пьет пенный напиток, появляется пивной живот.

Из-за содержания кобальта в пивной пене страдают сердце и сосуды, развивается «синдром бычьего сердца». То есть ситуация, когда стенки органа становятся толще, а полости расширяются, сообщает News.ru.

«В результате орган быстрее изнашивается. В будущем эти патологии приводят к развитию ишемии сердца, тромбоэмболии легочной артерии. Из-за этих факторов у пивных алкоголиков наблюдается повышенный риск смерти от сердечного приступа», — предупредил эксперт.

Врач добавил, что из-за быстрого усвоения пива и переполнения кровеносной системы у человека, страдающего такого рода зависимостью, ко всем перечисленным заболеваниям добавляется гипертония и варикозное расширение вен.

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