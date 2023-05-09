Врач назвал продукты, которые мешают уснуть

Врач-гастроэнтеролог Андрей Констанденков рассказал, какая пища ухудшает процесс засыпания.

Горький шоколад — полезный продукт, но есть его следует не позднее 4–5 часов вечера. В этом продукте содержится много полифенолов и кофеина, которые известны своим бодрящим действием. Лакомство также содержит теобромин, который увеличивает частоту сердечных сокращений и стимулирует нервную систему.

Еще один полезный продукт, который не следует есть на ночь, — это сырые овощи. Эксперт объяснил, что они содержат клетчатку, которая ночью может вызвать бурление в желудке, а в некоторых овощах есть тирамин, который стимулирует мозговую деятельность. Фасоль не следует употреблять перед сном по той же причине.

По словам врача, перед сном не рекомендуется есть цитрусовые. Из-за высокой кислотности фрукты могут спровоцировать проблемы с желудком и изжогу, а цитрусовые запахи известны своим стимулирующим эффектом.

Эксперт рекомендовал воздержаться от употребления мясных блюд за 4–5 часов до сна. В красном мясе много тирозина — вещества, стимулирующего синтез кортизола, гормона стресса. Высокое содержание железа даст дополнительный прилив энергии, что может привести к излишней бодрости перед сном, пишет «Доктор Питер».

Врач призвал не увлекаться сухофруктами перед сном. Этот продукт способен привести к нарушению пищеварения и вызвать спазмы, вздутие живота из-за высокого содержания сахара и клетчатки и очень малого количества жидкости.

О том, что съесть перед сном, если очень хочется, читайте в нашей статье.