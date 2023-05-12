Врач назвал продукты, которые могут вызвать отравление на даче

Врач-терапевт Александр Лаврищев рассказал, какие продукты могут вызвать отравление во время пребывания на даче.

По словам эксперта, зелень с грядки хоть и полезна для здоровья, но иногда может представлять опасность. На ее поверхности могут быть бактерии, особенно в том случае, если зелень поливается не из централизованной системы водоснабжения, куда вода поступает после дезинфекции.

Врач призвал не поливать зелень водой из рек, ручьев или других природных водоемов. Если для полива используется вода из технических (неглубоких) колодцев, то перед использованием зелень следует тщательно промыть в проточной воде.

Вызвать отравление может и парное молоко, отметил эксперт в разговоре с изданием «Газета.ру».

«Многие дачники все еще живут пережитками, когда доктора для здоровья советовали выпивать стакан свежего молока. Кроме того, к этой традиции сегодня принято приобщать детей, которых может буквально выворачивать от запаха или вида парного молока. Опасность заключается в том, что через непастеризованное коровье молоко передаются опасные инфекции, некоторые из них могут сделать из человека инвалида по суставным заболеваниям на всю жизнь», — предупредил Александр Лаврищев.

По словам врача, навредить здоровью способны лесные грибы, если не знать, как собирать их правильно, а также алкогольная продукция, полученная путем самогоноварения и купленная с рук.

О том, что вкусного и полезного приготовить на даче, читайте в нашей статье.