Врач назвал продукты, вызывающие аллергию и рак

Врач Владислав Шафалинов назвал продукты, которые вызывают аллергию и рак. По его словам, именно некачественные питание и вода могут становиться причинами опасных заболеваний.

Медик сообщил, что между потреблением продуктов с ГМО и возникновением аллергии и онкологии можно увидеть четкую связь.

Я вижу это на практике. Ведь еще 20-30 лет назад не было такого, чтобы у здорового 40-летнего мужчины ни с того ни с сего возникала аллергия. Аллергия всегда была уделом детей, юных молодых людей и девушек, — заметил специалист.

Врач рассказал, что с возрастом общая реактогенность организма уменьшается, и у человека появляется все меньше аллергических реакций. Но сейчас аллергия стала почти повсеместной, в том числе среди взрослых людей.

Очень большую роль в этом играет питание, подчеркнул Шафалинов.

Известный врач назвал продукты, вызывающие рак

Он отметил, что аллергия — это истерика иммунной системы. Соответственно, если возникают подобные реакции, значит, что-то не так с иммунитетом.

А мы знаем, что когда человек ест некачественную пищу, пьет плохую воду, то у него уменьшается резистентность организма, падает иммунитет. Человек начинает заболевать одним, вторым, третьим. И инфекционными, и неинфекционными болезнями. К неинфекционным относится, конечно, рак в первую очередь, — заключил Шафалинов.

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