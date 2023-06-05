Врач назвал самое опасное ресторанное блюдо

Врач-онколог Данаил Назлиев рассказал, какое популярное ресторанное блюдо способно навредить.

По мнению врача, тартар из говядины хоть и вкусное, но очень опасное блюдо. При несоблюдении правил приготовления тартара или заражении мяса блюдо может серьезно навредить здоровью и даже привести к летальному исходу.

Эксперт пояснил, что угощение из сырой говядины может содержать много тех же бактерий, что и любое другое сырое мясо. К примеру, блюдо может быть заражено сальмонеллой, листерией, кишечной палочкой и кампилобактером.

«Хотя можно снизить риск заражения этими бактериями, храня говядину в холодильнике вдали от других продуктов, все же можно заразиться инфекцией, употребляя это блюдо», — предостерег врач.

Эксперт предупредил, что, попав в пищеварительный тракт, бактерии могут вызвать тошноту, рвоту, диарею, а в некоторых случаях даже угрозу для жизни, пишет «Лайф».

Кроме того, в сыром мясе обитают паразиты — обыкновенные аскариды. Они могут вызвать серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта, а в случае тяжелой инфекции — смерть. Аскариды также способны распространяться на другие части тела, что приводит к осложнениям.

Любителям тартара Данаил Назлиев посоветовал есть блюдо только в проверенных ресторанах с хорошей репутацией. Согласно правилам безопасности, говядина должна быть прогрета минимум 15 секунд при температуре не менее чем 160 градусов по Фаренгейту (примерно 71 градус по Цельсию).

О том, как приготовить популярные ресторанные блюда дома, читайте в нашей статье.