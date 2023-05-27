Врач назвала продукты, которые помогут сохранить умственную активность школьника

Заведующая неврологическим отделением для взрослых МОНИКИ, кандидат медицинских наук Ольга Фурман рассказала, какие продукты стоит включить в рацион школьника в период умственных нагрузок перед экзаменами.

Так, пользу принесут грецкие орехи. В них содержатся омега-3 кислоты, которые активизируют работу мозга, укрепляют нервную систему.

Пользу организму принесет и рыба. В ней содержится фосфор, из-за нехватки которого в организме ухудшается память и снижается внимание.

По словам Фурман, также необходим белок, но лучше его получать не из мяса, а из бобовых, ведь они еще богаты веществами, крайне важными для улучшения работы мозга.

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Также Фурман посоветовала включить в рацион как можно больше овощей и фруктов. Из сладостей лучше выбрать горький шоколад, передает РИАМО.

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