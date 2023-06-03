Врач объяснил, почему нельзя есть много вишни и черешни

Вишня и черешня — любимые ягоды многих россиян. Но что будет, если съесть их в большом количестве?

Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал: многие люди не вспоминают о том, что в черешне содержится большое количество фруктозы, а в вишне — кислоты, которые при избыточном поступлении в организм способны привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Особый вред фруктоза, содержащаяся в черешне, представляет для людей с сахарным диабетом. А здоровым людям чрезмерное употребление ягоды грозит вздутием живота, нарушением стула и даже расстройством пищеварения.

«Особенно опасно это при употреблении черешни сразу после еды. Это приводит к болям в желудке, тяжести в животе, излишнему газообразованию. Переедание вишней грозит повышением кислотности желудка, гастритом и другими нарушениями работы желудка и кишечника», — предупредил эксперт.

Для того чтобы получить от ягод только пользу, нужно знать меру, сообщает «Газета.ру».

В день, по словам врача, не стоит есть более 500 г черешни, при этом нельзя есть ее сразу после еды — нужно подождать полчаса-час и съесть в качестве отдельного перекуса. Вишню нельзя есть более 100–200 г в день, а также следует полоскать рот после употребления ягоды — это поможет сохранить эмаль зубов.

«Старайтесь не употреблять в пищу подпорченные или сильно спелые плоды, ягода должна быть крепкая, не мягкая. При нажатии не должен идти сок», — заключил эксперт.