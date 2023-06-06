Врач объяснила, можно ли заменить простую воду минеральной

Существует мнение, что минеральная вода полезнее обычной, а потому следует отдавать ей предпочтение. Так ли это на самом деле?

По мнению эксперта, несмотря на всю пользу, которая содержится в минеральной воде, заменять ей обычную воду не стоит.

В составе минеральной воды есть микро- и макроэлементы, которые в больших количествах могут плохо сказаться на состоянии организма и даже изменить PH крови и состав мочи.

«Недаром минеральную воду назначают врачи по определенным показаниям. Тем более что она делится на столовую (которую можно выпить до полулитра в день) и лечебно-столовую. Последняя более насыщенная, ее назначают в определенные часы дня, в определенных дозировках и даже определенной температуры», — объяснила врач.

В своем телеграм-канале эксперт написала, что утолить жажду минеральной водой сложнее.

Кроме того, пузырьки газа могут повреждать слизистую желудка, но вред частично снижается, если в желудке есть еда. По этой причине минеральную воду стоит пить в промежутках между приемами пищи. Стоит помнить, что газ также вызывает метеоризм.

Насыщенная минералами вода для усвоения тоже требует воду, которую организм забирает из клеток и мышц, рассказала врач.

«Я не против минеральной воды, если употреблять ее не вместо обычной, а в качестве дополнительного источника минералов (и желательно все же после консультации с врачом). Перед употреблением рекомендую избавить ее от газа. Самый простой способ — оставить стакан с минеральной водой на пару часов на столе. Или, если хочется выпить быстро, — интенсивно помешать ее ложкой», — заключила Зухра Павлова.

О том, как сделать простую воду вкуснее, читайте в нашей статье.