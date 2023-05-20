Врач ответила, почему необходимо есть квашеную капусту

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала о пользе ферментированных овощей для здоровья.

Ферментированные продукты, такие как квашеная капуста или кимчи, укрепляют иммунную систему и помогают организму лучше усваивать витамины и питательные вещества.

По словам врача, люди часто страдают от дисбаланса микробной флоры кишечника из-за неправильного питания, чрезмерного количества фастфуда, выпечки из белой муки и обработанного мяса в рационе. В результате кишечнику не хватает про- и пребиотиков, которые необходимы для роста полезной микрофлоры.

Кишечник влияет на работу мозга и иммунную систему, поэтому наше питание оказывает воздействие на общее состояние здоровья, настроение и работу внутренних органов.

Эксперт пояснила, что рост полезных бактерий, населяющих кишечник, необходим для того, чтобы человек мог бороться с негативным влиянием внешней среды, усваивать витамины и минералы и не страдать от проблем с пищеварением.

Продукты, приготовленные путем ферментации, оказывают благоприятное воздействие на кишечник, помогая переваривать тяжелую пищу, укрепляя защитные силы организма, улучшая обмен веществ.

В беседе с изданием «Доктор Питер» врач добавила, что процесс ферментации увеличивает содержание витаминов С и К2 в продуктах. Это означает, что правильно приготовленная квашеная капуста даже полезнее свежей.

О том, как ферментировать овощи, читайте в нашей статье.