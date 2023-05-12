Врач перечислил продукты, разрушающие зубную эмаль

Врач-нутрициолог Евгений Арзамасцев объяснил, какие продукты могут вызвать проблемы с зубами.

По словам эксперта, в первую очередь стоит снизить количество сладкой пищи в рационе. Такая еда провоцирует рост патогенной микрофлоры, которая разрушает зубную эмаль снаружи.

Еще одна частая причина разрушения эмали зубов — резкая смена температуры продуктов, предупредил врач.

«Допустим, человек поел салат из холодильника и следом выпил горячий чай. Резкий перепад температуры постепенно приведет к тому, что в зубах могут появиться микротрещины, куда способна проникнуть патогенная микрофлора», — пояснил эксперт.

Нанести вред зубной эмали способны и кислые продукты, сообщает «Москва 24».

«Понятно, что, если мы один раз выпьем апельсиновый сок, ничего такого не произойдет. Но если мы постоянно станем его употреблять, то процент того, что эмаль будет постепенно разрушаться, будет выше», — отметил врач.

Евгений Арзамасцев для укрепления зубной эмали порекомендовал включить в рацион молочные и кисломолочные продукты, а также овощи зеленого цвета. Эти продукты богаты кальцием и благоприятны для здоровья зубов, пояснил эксперт.

По словам врача, еще один важный питательный элемент для здоровья зубов — клетчатка.

«Когда человек потребляет ее, ест свежие овощи, во время процесса жевания улучшается доступ крови и полезных веществ к деснам. Получается такой естественный массаж. Кроме того, идет естественная очистка зубов от налета, каких-то микроорганизмов», — заключил эксперт.

Подробнее о том, какие продукты укрепляют здоровье зубов и десен, читайте в нашей статье.