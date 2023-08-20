Врач перечислила пять самых полезных для здоровья травяных чаев

Врач Екатерина Волкова назвала пять самых полезных трав и соцветий для чая.

По словам медика, одним из таких является напиток из мяты и мелиссы. Он хорошо успокаивает и работает как противовоспалительное средство, а также борется с повышенным газообразованием.

Выпиваем чашку чая с мятой или мелиссой и наслаждаемся приятным сном. Только не надо добавлять к напитку сахар, — пояснила врач.

Людям, которые страдают повышенным артериальным давлением, специалист посоветовала пить чай из липы. Он также обладает противовоспалительным, спазмолитическим и легким мочегонным эффектом.

Чай из чабреца Волкова назвала хорошим противовоспалительным средством для ЖКТ. Также он имеет глистогонный эффект и используется как отхаркивающее при бронхите.

Еще одним полезным чаем является напиток из ромашки. Он широко применяется при таких патологиях ЖКТ, как колиты и гастриты.

7 полезных травяных чаёв

Применяется как местное противовоспалительное средство при язвочках в полости рта, фарингитах, тонзиллитах, кожных заболеваниях (дерматиты) в виде примочек, — отметила Волкова.

Не менее полезен чай из листьев земляники. По словам врача, он обладает кардиопротективным действием, уменьшает уровень холестерина, участвует в синтезе эритроцитов и имеет противовоспалительное и мочегонное свойство.

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