Врач перечислила продукты, которые провоцируют старение лица

Популярная нутрициолог из Лондона Нигма Талиб считает, что рацион «отпечатывается» на лице человека. Специалист выделила 4 категории продуктов, которые приведут к образованию морщин, потере тонуса, покраснениям, отекам и общему старению кожи.

Врач считает, что на внешность влияет сахар, алкоголь, лактоза и глютен. Каждый из этих компонентов имеет разную степень воздействия, но если человек злоупотребляет всей группой «рискованной четверки», то печальный результат на лице появится быстрее, уверена Талиб. Она — опытный диагност, который может «просканировать» человека за минуту.

«Когда пациент заходит в мою клинику, по одному взгляду на лицо человека я могу сказать, что за продукты он ест, чем злоупотребляет», — заявляет Нигма Талиб.

Нутрициолог советует сократить употребление сахара в 2 раза, затем — еще в 2 раза, после этого взять «безсахарную паузу», после которой есть сладости с осторожностью. На 3 недели нужно отказаться от алкоголя, после чего включать его в рацион 2–3 раза в неделю, выбирая маленькие дозы и напитки с низким содержанием сахара.

Чтобы ослабить влияние глютена Нигма Талиб советует пить больше воды и употреблять много клетчатки, сократив глютеносодержащие продукты в своем рационе. Продукты с лактозой (творог, молоко, йогурты) нужно исключить из рациона на 3 недели, после чего можно увидеть эффект.

Время от времени нутрициолог разрешает баловать себя любимыми продуктами.

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