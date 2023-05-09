Врач перечислила самые вредные соки

Врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, какие соки лучше ограничить в рационе.

По словам эксперта, напитки, содержащие фруктовый сок, приводят к чрезмерному образованию жировой ткани в организме. Фруктовые соки не подходят для здорового питания, поскольку содержат много сахара.

По этой причине, выбирая между соком и фруктами, следует отдать предпочтение свежим фруктам.

«Когда мы делаем из них сок, мы теряем много клетчатки и увеличиваем количество сахара и фруктозы в пище. Если говорить о самых неполезных напитках из фруктов, то это нектары промышленного производства. В них всегда присутствует добавленный сахар», — пояснила диетолог.

Самые вредные соковые продукты, по мнению эксперта, это нектары из ананасов, персиков или из смеси тропических фруктов, так как они имеют высокий гликемический индекс.

«Высокий гликемический индекс означает, что напиток увеличивает выброс инсулина, тем самым провоцируя усиление чувства голода и увеличение потребления другой пищи, а также вызывает избыточное образование жировой ткани», — объяснила диетолог.

Татьяна Залетова предупредила, что людям с диабетом, нарушениями углеводного обмена и гастроэнтерологическими заболеваниями не рекомендуется пить натуральные соки, не разбавленные водой, сообщает радио Sputnik.

«Им разрешено употреблять не более 200 миллилитров сока, разбавляя его водой в пропорции пятьдесят на пятьдесят. Для здоровых людей 200–400 миллилитров в день — это нормальное количество», — заключила эксперт.