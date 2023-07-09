Врач Погожева назвала самый опасный продукт для сердца и сосудов

Назван самый опасный продукт по содержанию веществ, которые засоряют сердечно-сосудистую систему отложениями и приводят к развитию болезней сердца и сосудов.

Ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Алла Погожева рассказала, что очень опасна для сердца выпечка. По ее словам, трансжирами называются искусственно измененные жиры животного происхождения. Их активно добавляют технологи при производстве фастфуда, снеков, печенья, тортиков и другой выпечки.

В Европе кардиологи считают приемлемым количество трансжиров в рационе человека всего 1-2 процента. Но в выпечке в России их количество может достигать 30 процентов.

Самый опасный продукт, который все любят

Увеличение калорийности рациона всего на 2 процента за счет трансжиров повышает опасность появления ишемической болезни сердца – предвестника серьезных проблем – на целых 23 процента, — предупредила эксперт.

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