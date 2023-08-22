Врач раскрыла пользу малосольных огурцов — они отвечают за нормальное давление

Малосольные огурцы помогут гипотоникам спокойно перенести летнюю жару — об этом сообщила диетолог Елена Соломатина в интервью для портала «Москва 24».

В жаркую погоду человек много потеет, а значит, теряет воду и полезные микроэлементы, которые требуются организму для нормального функционирования. Поддержать кислотно-щелочной баланс помогут малосольные огурцы, заявила Соломатина. Мышцы будут активно работать, нервные сигналы свободно проходить, а сердце — выдерживать здоровый ритм.

Специалист отметила, что малосольные огурцы облегчат жизнь людям-гипотоникам, у которых в жару появляются признаки усталости, головокружения и спутанности сознания.

«Если гипотоники съедят малосольный огурец, то жидкость в организме задержится и давление не будет понижаться. У таких людей, наоборот, будет прилив энергии», — делится врач.

Помимо этого, огурцы улучшают пищеварение: улучшается выделение желудочного сока, активизируется выработка ферментов и, следовательно, повышается аппетит.