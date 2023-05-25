Врач рассказал, какая соль самая полезная

На прилавках магазинов встречается множество видов соли, что порой вводит в ступор. В чем же их отличие и какая соль полезнее?

Врач-диетолог Рустем Садыков рассказал, что поваренная соль — самый распространенный вариант, который используют для приготовления блюд и выпечки. Такой вид соли усиливает вкус, а мелкие гранулы быстро растворяются, равномерно распределяя вкус по всей пище. Нередко поваренная соль обогащена йодом, чтобы предотвратить дефицит элемента и обеспечить здоровую выработку гормонов щитовидной железы.

Морскую соль получают путем выпаривания морской воды. В отличие от поваренной соли, морская подвергается минимальной обработке, поэтому сохраняет природные минералы и микроэлементы, такие как магний, калий и кальций. Такой вид соли имеет крупные гранулы, которые придают блюдам приятный хруст.

Розовая (гималайская) соль имеет такой цвет благодаря содержанию оксида железа в составе, кальция, калия и магния. По словам эксперта, минералы не только влияют на цвет и улучшают вкус блюда, но и приносят пользу для здоровья.

Врач отметил, что существуют и другие, менее популярные виды соли. Черная соль (кала намак) используется в индийской кухне и имеет характерный сернистый аромат, fleur de sel (морская соль премиум-класса, собранная вручную) улучшает вкус изысканных блюд, а адыгейская соль, которая представляет собой чесночно-солевую массу, изготовленную из соли с добавлением чеснока и растительных культур в виде пряных и лекарственных культур, полезна для здоровья.

В здоровом сбалансированном рационе должны быть все виды соли, но злоупотреблять ими нельзя. По мнению Рустема Садыкова, адыгейская соль — самая полезная, пишет «Спорт-Экспресс».