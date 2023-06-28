Врач рассказал, какое варенье самое полезное

Нутрициолог и спортивный врач-диетолог Антон Брыкин считает самым полезным ягодное варенье-пятиминутку.

Многие хозяйки, по мнению специалиста, используют для приготовления варенья семейные рецепты и кладут в заготовки очень много сахара, что негативно сказывается на пользе летнего угощения.

Антон Брыкин посоветовал варить варенье-пятиминутку или просто перетирать ягоды с сахаром, так сохраняется больше полезных веществ.

Эксперт считает, что неправильное хранение варенья из вишни и черешни с косточками может вызвать неприятные последствия. Косточки содержат вещество, которое при нарушении герметичности банки может стать причиной отравления.

«Споры плесени, образовавшиеся на поверхности варенья, проникают вглубь и выделяют микотоксины. Попадая в организм, они способны накапливаться и вызывать аллергические реакции, тяжелые отравления», — добавил диетолог.

Вы еще можете успеть и сделать одну из домашних заготовок июня, о которых мы писали в этой статье.

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