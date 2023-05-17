Врач рассказал, в каком мясе больше всего холестерина

Врач-нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, какое мясо вреднее всего.

По словам эксперта, холестерин есть в составе практически всех животных жиров, и чем жирнее мясо, тем больше в нем содержится этого вещества.

Нутрициолог отметил, что жирная свинина считается рекордсменом по содержанию холестерина. В таком мясе жиров и, соответственно, холестерина больше, чем в жирной говядине или баранине.

«Избыток этого вещества в питании будет приводить к повышению уровня вредного холестерина в нашем организме. Это увеличивает риск развития атеросклеротических изменений в сосудах с возрастом», — объяснил эксперт.

Меньше всего холестерина содержится в индейке, рассказал Евгений Арзамасцев в беседе с порталом «Москва 24».

«Можно взять максимально постную индейку. Это самое лучшее мясо. Там жиров практически нет и, соответственно, почти не будет холестерина», — резюмировал нутрициолог.

Мясо индейки давно вошло в ежедневный рацион тех, кто придерживается здорового питания, занимается спортом или просто любит вкусную легкую еду. Главное преимущество индейки — гипоаллергенность, а низкое содержание жира в этом виде мяса способствует максимальному усвоению белка, при этом показатель холестерина минимален. По количеству железа в составе индейка превосходит курицу, а по содержанию фосфора находится на одном уровне с рыбой.

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