Врач рассказала, как хранить суши и роллы, чтобы не отравиться

Врач-терапевт Татьяна Тарадеева объяснила, что отравление блюдами японской кухни часто происходит из-за рыбы. Это очень опасно, потому что рыба считается идеальной средой для размножения бактерий при неправильном приготовлении, хранении, транспортировке.

По словам эксперта, испорченная рыба оказывает негативное воздействие на здоровье человека, даже если она хорошо прожарена или отварена. Типичные симптомы отравления: тошнота и рвота, сильная жажда, сильное обезвоживание, диарея.

Неправильное хранение суши и роллов опасно развитием пищевого отравления, проявляющегося желудочно-кишечными расстройствами, которое может привести даже к госпитализации. Вдобавок ко всему, рыба часто может быть изначально поражена паразитами.

«Сырую рыбу в холодильнике можно хранить 1–2 дня, а блюда из рыбы в течение суток должны быть употреблены в пищу, в противном случае может развиться отравление. Максимальное хранение блюд японской кухни в условиях холодильника составляет 18–24 часа с момента приготовления», — пояснила врач.

Эксперт отметила, что при отравлении суши и роллами пациенты жалуются на боли в животе, тошноту, рвоту, нарушение стула, повышение температуры тела, головную боль, что приводит к обезвоживанию и снижению артериального давления, сообщает «Газета.ру».

«При отравлении важно не заниматься самолечением, а вызывать врача. При тяжелом отравлении показана госпитализация в круглосуточный стационар», — заключила врач.

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