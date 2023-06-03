Врач рассказала, как снизить тягу к сладкому

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, как употреблять меньше сладостей.

По словам эксперта, сильная тяга к сладкому может быть связана с дефицитом питательных веществ. По этой причине важно установить, насколько сбалансирован и разнообразен рацион на данный момент: здоровое питание помогает оставаться сытым и избавиться от желания съесть сладкую пищу.

В первую очередь врач порекомендовала добавить в питание сложные углеводы, к примеру, цельнозерновые продукты или крупы длительной варки. Помимо этого, в питании должна быть клетчатка, полученная из овощей и фруктов.

«Незаменимый компонент, который позволяет человеку долго оставаться сытым, — это белковая пища — мясо и рыба, яйца, молочные продукты, а также бобовые, некоторые крупы. Также в меню обязательно должны быть полезные жиры — морские сорта рыбы, авокадо, различные растительные масла», — отметила эксперт.

Полностью исключать сладкое в один момент нельзя, это приведет к срывам. Врач посоветовала постепенно отказываться от такой еды и не запрещать себе есть сладкую пищу. Вредный промышленный сахар можно заменить темным шоколадом или домашними десертами, сообщает «Газета.ру».

«Стоит задуматься и о том, чем вызвано переедание. Нередко вредными сладостями заедают стресс, вознаграждают себя за успехи, используют как утешение при неудачах или как единственный способ разнообразить скучные монотонные будни. В этих случаях нужно задаться вопросом не как перестать есть вредное сладкое, а что изменить в своей жизни, чтобы сладости не были основным поводом для радости или способом расслабиться», — заключила Екатерина Кашух.