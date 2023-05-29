Врач рассказала, каким должен быть правильный обед

Врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала, каким должен быть идеальный обед.

По словам эксперта, пропускать обед, как и любой другой прием пищи, нельзя. В идеале обед должен состояться до трех часов дня, поскольку более поздний прием пищи может привести к перееданию и набору лишнего веса.

«Обед обязательно должен быть многокомпонентным и содержать клетчатку, белки, жиры, углеводы. Начать хорошо с овощного супа. Также овощи на обед могут быть представлены в виде салата или гарнира», — отметила врач.

В качестве источника белка эксперт предложила обратить внимание на блюда из мяса, птицы и рыбы, а также яйца и творог, если эти продукты не были употреблены во время завтрака. Растительными источниками белка считаются бобовые культуры и орехи.

Полезные жиры содержатся в любом растительном масле, например, можно заправить им салат или гарнир. Кроме того, жиры содержатся в авокадо, орехах и оливках. Часть полезных жиров есть и в составе белковой пищи.

На обед диетолог в беседе с порталом «Москва 24» порекомендовала также съедать какое-нибудь крахмалистое блюдо. К примеру, это могут быть картофель, макаронные изделия или крупы.

После обеда разрешено съесть небольшую порцию сладкого: лучше всего отдать предпочтение фруктам и ягодам, заключила Наталья Павлюк.