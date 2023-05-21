Врач рассказала о вреде малинового варенья для пожилых

Многие привыкли считать малиновое варенье полезным продуктом и даже сладким лекарством во время болезни. Однако людям старше 60 лет злоупотреблять лакомством не стоит.

Врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что малиновое варенье используется для лечения простудных заболеваний благодаря высокой концентрации витамина С. Однако, по ее мнению, такое натуральное лекарство способно навредить пожилым людям.

По словам эксперта, у некоторых может быть индивидуальная непереносимость ягоды, что может привести к аллергии.

«У людей старше 60 лет часто есть инсулинорезистентность, преддиабет, диабет, лишний вес. В малиновом варенье содержится много сахара, который будет ухудшать эти состояния. Но даже если у пожилого человека нет таких проблем со здоровьем, это угощение может поспособствовать их развитию. Опять же, из-за большого количества сахара в составе», — предупредила врач.

Нередко у пожилых людей бывают язвы, гастриты и другие подобные заболевания. При болезнях желудочно-кишечного тракта в период обострения возрастным людям не стоит есть малиновое варенье, чтобы не ухудшить состояние.

Кроме того, в некоторых случаях малиновое варенье, наоборот, способствует развитию простудных заболеваний, сообщает «Москва 24».

«Малиновое варенье вызывает потоотделение. Поэтому не надо есть много малины и потом садиться под кондиционер, можно заболеть. Это правило действует не только для пожилых, но и для молодых. Просто у возрастной категории граждан меньше шансов, что организм справится с холодом без последствий», — резюмировала эксперт.