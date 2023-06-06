Врач развеяла популярный миф о консервах

Готовые продукты обычно относят к числу не самых полезных. Однако кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, в каких случаях консервы все же безвредны.

По словам эксперта, консервирование позволяет не только продлить срок годности пищевых продуктов, но и сохранить большую часть питательных и вкусовых свойств.

Для изготовления консервированных продуктов используются различные технологии: воздействие высокой температуры при стерилизации или пастеризации, использование антисептических и антибиотических ингредиентов, растворов соли или сахара, добавление различных кислот, например, уксусной кислоты.

Специалист отметила, что в зависимости от вида консервов можно решить определенные проблемы со здоровьем. Например, рыбные консервы считаются хорошим источником кальция, магния, йода и других минералов.

«Опасность не в самих консервантах, а в их количестве. Например, если человек каждый день за обедом съедает один маринованный огурчик, ничего страшного не произойдет. Также не случится катастрофы из-за пары ложек варенья», — убеждена эксперт.

Екатерина Кашух объяснила, что важно соблюдать меру: сахар, соль и уксус в больших количествах вредны для организма. Если есть маринованные овощи в избыточном количестве, то это может вызвать раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, отеки или повышение артериального давления, а избыток джема в рационе может привести к лишнему весу, пишет «Доктор Питер».