Врач с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму

В Крыму скончался врач с подтвержденным COVID-19, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на зампредседателя Совмина РК, министра труда и соцзащиты Елену Романовскую.

В Крыму за сутки скончался один человек с подтвержденным COVID-19 Отмечается, что врач работал в Республиканской клинической больнице им. Семашко.

«Будет проводиться расследование, которое выяснит причину смерти и поможет понять, заразился он на рабочем месте или за его пределами. Причиной смерти могут быть осложнение заболеваний, которые мог усугубить COVID-19, а возможно сам коронавирус стал причиной. Официально все будет ясно после гистологии», — подчеркнула Романовская.