Врач Соломатина рассказала, сколько чашек чая можно пить пожилым людям

Пожилым людям можно пить четыре чашки чая в день при отсутствии противопоказаний. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам медика, чай очень полезен и даже помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в частности гипертонии. Он содержит антиоксиданты.

Пожилым вполне можно пить в день чашки четыре, если нет противопоказаний, — рассказала врач.

Но в определенных случаях от употребления напитка нужно отказаться. Например, если у пожилого человека очень высокое давление. Дело в том, что в чае может содержаться не меньше кофеина, чем в кофе. В результате это может еще больше усугубить ситуацию.

Также у некоторых возрастных людей наблюдаются проблемы с нервной системой. Кофеиносодержащий напиток может еще больше стимулировать ее, поэтому таким людям тоже лучше отказаться от чая.

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Кофеин действует как мочегонное средство. Поэтому чай нельзя пить при проблемах с почками. Также с ним нужно быть осторожным диабетикам: не добавлять в напиток сахар, мед и не сочетать со сладостями, – обратила внимание диетолог.

Чай имеет дубильные вещества – танины. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например язвах, они могут достаточно жестко воздействовать на слизистую. Особенно если выпить чай на голодный желудок.

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