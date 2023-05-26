Врач-стоматолог Маслова пояснила, опасна ли газированная вода для зубов

Врач — стоматолог-терапевт Кристина Маслова сообщила, опасна ли газированная вода для зубов.
Медик пояснила, что сладкая газировка безусловно вредна для зубов и полости рта. Такие напитки содержат много сахара, кислот и красителей. Кислоты меняют pH полости рта, становятся причиной эрозии зубов, разрушают эмаль. Сахар является прекрасной средой для размножения бактерий, вызывающих кариес.
Минеральная вода, в отличие от цветных сладких газировок, не содержит красителей, различных кислот и сахара. Но она тоже может быть не слишком полезна для зубов.
При ее употреблении меняется pH полости рта из-за наличия углекислого газа, передает aif.ru.
Врач-стоматолог Маслова рассказала о правильной гигиене полости рта
Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.
По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.
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