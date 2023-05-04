Врач-терапевт Водовозов развеял миф о чудесных свойствах водки

Врач-терапевт высшей категориии токсиколог Алексей Водовозов предупредил о негативных последствиях веры в миф о целебных свойствах водки.

В интервью радио Sputnik медик отметил, что водка широко использовалась как лекарство в прошлом, когда доступных медикаментов просто не было. Но в настоящее время она работает крайне плохо. И даже если кажется, что водка действительно обладает какими-либо целебными свойствами, то все это не более чем самообман, уверен специалист.

Масштабные исследования показали, что все чудесные свойства водки при тестировании испаряются, — пояснил Водовозов.

Терапевт отметил, что современный уровень развития медицины позволяет пациентам лечиться с помощью более эффективных и безопасных средств.

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Водовозов добавил, что утверждения некоторых людей о том, что водка им помогает, не имеют никакой научной ценности.

Врач-диетолог Мойсенко назвала самый полезный сок. Укрепить иммунитет, повысить уровень гемоглобина в крови и ощутить прилив сил поможет гранатовый сок. Об этом рассказала диетолог Римма Мойсенко. Она пояснила, что это происходит за счет большого количества витаминов и антиоксидантов в составе этого напитка.

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