Врач-токсиколог Кутушов назвал продукт, который делает кровь густой хуже жирного и копченого

Токсиколог Михаил Кутушов рассказал, как следует изменить рацион, чтобы не сгущалась кровь, и назвал продукт, который хуже жирного и копченого.

Медик призвал снизить потребление копченостей, жирного мяса, бананов, картофеля и богатой витамином К еды (петрушка, кресс-салат, шпинат, мангольд, брюссельская капуста). Но в первую очередь он порекомендовал убрать сахар. Из-за него повышается уровень глюкозы в крови и увеличивается количество липидных соединений.

При недостатке белков и аминокислот кровь также становится гуще. Поэтому исключать из рациона мясо нельзя. Однако предпочтение нужно отдать нежирным сортам: курице или индейке. Также важны рыба, яйца и молочные продукты, уточнил Кутушов.

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Необходимо следить и за состоянием пищеварительной системы. Нарушения в ней влияют на водный баланс и сгущают кровь.

Из-за недостаточной выработки необходимых ферментов органами пищеварения,организм закисляется, а кровь становится гуще, – написал в Telegram-канале специалист.

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