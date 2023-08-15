Врач Валькова перечислила продукты от депрессии

Гастроэнтеролог Екатерина Валькова назвала продукты, которые должны присутствовать в ежедневном рационе, чтобы оказывать благоприятное влияние на уровень стресса и настроение.

Медик отметила, что есть продукты, которые способны оказывать влияние на профилактику некоторых заболеваний. Например, к таким продуктам относят овощи, фрукты и орехи.

Валькова порекомендовала увеличить до 200 граммов в день в своем рационе количество фруктов и овощей. Тогда риск инсульта, ишемии, инфаркта, рака молочной железы и мочевого пузыря будет уменьшен.

Гастроэнтеролог Валькова заявила, что количество ежедневно выпиваемой воды рассчитывается индивидуально

Гастроэнтеролог заявила, что при ежедневном употреблении любых двух фруктов значительно уменьшается риск развития депрессии.

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