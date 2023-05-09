Врач Видякина назвала полезные для печени продукты

Весна — традиционное время простуд и сезонных вирусных заболеваний. Многие люди начинают принимать огромное количество лекарств, не задумываясь о том, что это серьезный удар по печени.

Специалисты отмечают, что некоторые лекарства обладают токсичностью, и именно печень потом очищает организм от их вредного воздействия.

Врач-гастроэнтеролог Надежда Видякина назвала продукты, которые поддержат работу печени и помогут ей справиться с токсичными компонентами таблеток. По словам медика, речь идет о грейпфруте, винограде, чернике и клюкве.

Кроме того, врач добавила, что очень полезно употреблять свекольный сок. Важно включить в свой рацион и грецкие орехи, которые тоже помогут работе печени. Полезны жирная рыба, чай и кофе, а также авокадо, пишет «Роскачество».

Врач-терапевт перечислила самые вредные для печени продукты

Гастроэнтеролог Вялов назвал три убивающих поджелудочную железу продукта. Кандидат медицинских наук, гепатолог, гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале сообщил, что навредить поджелудочной очень просто. А вот восстановить орган полностью – практически невозможно.

По словам врача, необходимо быть аккуратнее с тем, чтобы употреблять жирное. Речь не только о растительных и сливочных маслах. Так, жирное жареное мясо и наваристые бульоны вредны для поджелудочной.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях, не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.